В новогоднюю ночь в центре Николаева начался пожар в многоэтажке.
Выяснилось, что причиной стал фейерверк, случайно залетевший на балкон. Пожар охватил две квартиры на улице Садовая, 18.
Возгорание произошло на седьмом этаже. К счастью, в квартирах, пострадавших от пожара, никого не было.
В Николаеве из-за фейерверка горели две квартиры / 5 фотографий
Кроме спасателей, на место пожара приехали медики и служба газа.
Жильцы дома были временно эвакуированы. В ближайшее время инцидентом займутся правоохранители.
Источник: Ник Вести
Фото: Ник Вести