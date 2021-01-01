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Факты / Происшествия
Наташа Тарчевська |

В Николаеве из-за фейерверка горели две квартиры

В новогоднюю ночь в центре Николаева начался пожар в многоэтажке.

Выяснилось, что причиной стал фейерверк, случайно залетевший на балкон. Пожар охватил две квартиры на улице Садовая, 18.

Возгорание произошло на седьмом этаже. К счастью, в квартирах, пострадавших от пожара, никого не было.

  • В Николаеве из-за фейерверка горели две квартиры
  • В Николаеве из-за фейерверка горели две квартиры
  • В Николаеве из-за фейерверка горели две квартиры
  • В Николаеве из-за фейерверка горели две квартиры
  • В Николаеве из-за фейерверка горели две квартиры
  • В Николаеве из-за фейерверка горели две квартиры
  • В Николаеве из-за фейерверка горели две квартиры
  • В Николаеве из-за фейерверка горели две квартиры
  • В Николаеве из-за фейерверка горели две квартиры
  • В Николаеве из-за фейерверка горели две квартиры
В Николаеве из-за фейерверка горели две квартиры / 5 фотографий

Кроме спасателей, на место пожара приехали медики и служба газа.

Жильцы дома были временно эвакуированы. В ближайшее время инцидентом займутся правоохранители.

Источник: Ник Вести

Фото: Ник Вести

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