Сын Геннадия Корбана Лев погиб в ДТП на багги (ФОТО)

16-летний сын политика Геннадия Корбана Лев погиб в ДТП.
Багги, в котором пребывал Лев Корбан и его одноклассница Юлия Васик, упал в реку. Подростки погибли.
Лев приехал к девушке в гости в Новоалександровку Днепропетровской области. Затем они поехали кататься на багги.
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В полицию обратилась мать девушки, так как подростки долго не возвращались домой.
Правоохранители начали поиски, а со временем багги с погибшими нашли недалеко от села Новоалександровка в реке Мокрая Сура.
По предварительным данным, они хотели заехать на мостик, но не справились с управлением и вылетели в реку. Глубина там небольшая, однако дети не смогли выбраться, они были пристегнуты.
Нардеп Максим Бужанский подтвердил новость о смерти сына Корбана.
В полиции данные о гибели подростков внесли в ЕРДР по ст. 286 Уголовного кодекса Украины.
Кто такой Геннадий Корбан
Геннадий Корбан — днепропетровский бизнесмен и политик. Начинал он в 90-х годах прошлого века биржевым брокером, затем и собственным бизнесом.
В конце 1990-х он занимался реструктуризацией предприятий и заводов, в частности в нефтеперерабатывающей сфере.
С 2001 до 2010 года – Корбан возглавлял наблюдательный совет Южного горно-обогатительного комбината.
Также он имеет свой бизнес, связанный с недвижимостью.
С марта 2014 по марта 2015 года он был вице-губернатором Днепропетровской области.
12 июля 2015 года возглавил политическую партию УКРОП.