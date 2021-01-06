Син Геннадія Корбана Лев загинув у ДТП на баггі

16-річний син політика Геннадія Корбана Лев загинув у ДТП.
Баггі, в якому перебував Лев Корбан і його однокласниця Юлія Васик, впав у річку. Підлітки загинули.
Лев приїхав до дівчини в гості у Новоолександрівку Дніпропетровської області. Потім вони поїхали кататися на баггі.
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У поліцію звернулася мати дівчини, бо підлітки довго не поверталися додому.
Правоохоронці почали пошуки, а згодом баггі із загиблими знайшли неподалік села Новоолександрівка в річці Мокра Сура.
За попередніми даними, вони хотіли заїхати на місток, але не впоралися з керуванням і злетіли в річку. Глибина там невелика, проте діти не змогли вибратися, вони були пристебнуті.
Нардеп Максим Бужанський підтвердив новину про смерть сина Корбана.
У поліції дані про загибель підлітків внесли в ЄРДР за ст. 286 Кримінального кодексу України.
Хто такий Геннадій Корбан
Геннадій Корбан – дніпропетровський бізнесмен і політик. Починав він у 90-х роках минулого століття біржовим брокером, потім займався і власним бізнесом.
Наприкінці 1990-х він займався реструктуризацією підприємств і заводів, зокрема у нафтопереробній сфері.
З 2001 до 2010 року – Корбан очолював наглядову раду Південного гірничо-збагачувального комбінату.
Також він має свій бізнес, пов’язаний з нерухомістю.
З березня 2014 до березня 2015 року він був віце-губернатором Дніпропетровської області.
12 липня 2015 року очолив політичну партію УКРОП.