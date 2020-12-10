Дочь нардепа Вадима Столара умерла во сне

В народного депутата от ОПЗЖ Вадима Столара умерла старшая дочь. У девушки остановилось сердце.

Об этом он сообщил в Facebook.

— Друзья, в нашу семью пришла беда. Наша старшая дочь Диана умерла во сне от остановки сердца. Это горе, которое не описать словами, — заявил Столар.

Известно, что старшая дочь нардепа Диана 2001 года рождения.

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Вадим Столар и его жена Инна также воспитывает еще троих детей: Джемму (2007 г. р.), Еву (2009 г. р.) и Давида (2012 г. р.).

Умер блогер Дмитрий Стужук

Известный блогер Дмитрий Стужук умер в реанимации Киевской клинической больницы №4.

Несколько дней Дмитрий находился на домашнем лечении, 15 октября перестал выходить на связь. Его увезли в больницу, он попал в реанимацию. 16 октября его бывшая жена София Стужук написала, что Дмитрий умер.