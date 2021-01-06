Два пожара за ночь: в Донецкой области горел Авдеевский коксохим

В Донецкой области дважды горел предприятие Авдеевский коксохимический завод.

Возгорание возникли вечером 5 января и в утром 6 января.

В ходе первого пожара произошло факельное горение коксового газа из металлического трубопровода, проложенный на высоте 8 м на открытой территории коксового цеха.

К счастью, обошлось без жертв и травмированных. Пламя потушили 20 спасателей, работа завода продолжилась.

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В ходе второго пожара возгорание возникло в одном из коксовых цехов. На площади около 10 кв. загорелась коксовыталкивающая машина.

К тушению пламени задействовали еще 24 пожарных, а также шесть единиц техники ГСЧС. Угроза распространения пожара была ликвидирована.

Авдеевский коксохимический завод считается крупнейшим коксохимическим предприятием в Европе.

Предприятие производит жизненно необходим кокс для металлургии: завод налажен экспорт в десятки стран мира.

Авдеевский коксохим пострадал больше всего от боевых действий на Донбассе.

За военных действий предприятие 15 раз было на грани полной остановки. В последние годы заводчанам удалось не только сохранить производство кокса, но и выйти на довоенные мощности.