Дві пожежі за ніч: на Донеччині горів Авдіївський коксохім

У Донецькій області двічі горіло підприємство Авдіївський коксохімічний завод.

Загоряння виникли ввечері 5 січня та вранці 6 січня.

Під час першої пожежі відбулося факельне горіння коксового газу з металевого трубопроводу, який прокладено на висоті 8 м на відкритій території коксового цеху.

На щастя, обійшлося без жертв і травмованих. Полум’я загасили 20 рятувальників, робота заводу продовжилася.

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Під час другої пожежі загоряння виникло в одному із коксових цехів. На площі близько 10 м кв. загорілася коксовиштовхувальна машина.

До гасіння полум’я задіяли ще 24 пожежників, а також шість одиниць техніки ДСНС. Загрозу розповсюдження пожежі було ліквідовано.

Авдіївський коксохімічний завод вважається найбільшим коксохімічним підприємством у Європі.

Підприємство виготовляє життєво необхідний кокс для металургії: завод має налагоджений експорт у десятки країн світу.

Авдіївський коксохім постраждав найбільше від бойових дій на Донбасі.

Через військові дії підприємство 15 разів було на межі повної зупинки. В останні роки заводчанам вдалося не тільки зберегти виробництво коксу, але й вийти на довоєнні потужності.