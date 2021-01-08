Важка хвороба і спроби суїциду: деталі справи киянки, яка викинула сина з вікна

В Киеве 8 января прошло судебное заседание по делу 38-летней женщины, выбросившей из окна своего трехлетнего сына.

Во время следствия удалось установить много новых подробностей, которые могут повлиять на решение судьи.

Так, восемь лет назад женщина попала в аварию и после того заболела эпилепсией. Ее обследовали в психиатрической клинике, где посоветовали употреблять лекарства. Однако из-за передозировки у женщины часто случались галлюцинации.

Последние эпилептические припадки у нее были за два дня до совершенного.

На фоне заболевания подсудимая не раз пыталась покончить жизнь самоубийством. Последний раз это произошло вскоре после того, как женщина выбросила в окно своего сына. Экспертиза доказала тот факт, что на момент совершения преступления она была трезвой.











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Сама женщина на суде рассказала, с чего начался конфликт и почему мальчик оказался за окном квартиры.

— Это был обычный утро, я выкупается, покормила ребенка. Он начал бегать за мной, залез на стул, начал показывать жестами, чтобы я попила воды из крана. Сначала я пила, но потом попросила, чтобы он остановился. А он начал капризничать. Разделся, залез в ванную, начал очень сильно кричать.

Отмечается, что представителем ребенка является отец. После выписки с больницы отец должен забрать мальчика к себе.

Подсудимая незамужем, имеет высшее образование, нигде не работает, находится в декретном отпуске. Воспитывает двух детей — 2007 и 2017 годов рождения.

По решению суда следующие 60 дней женщина будет находиться под стражей без права на залог. Ей назначат психиатрическую экспертизу, которая займет несколько месяцев.

История дела

Днем 6 января, накануне Рождества, в Киеве женщина выбросила из окна ребенка — своего 3-летнего сына.

Ужасный инцидент произошел на улице Ватутина. Сначала женщина выбрасывала из окна бытовые вещи, но впоследствии из окна восьмого этажа упал ребенок.

Полиция квалифицирует произошедшее как покушение на умышленное убийство. Мальчик чудом выжил — его срочно госпитализировали в детскую больницу Охматдет.