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Факты / Происшествия
Валентина Летяк |

В Киеве женщина выбросила трехлетнего мальчика с восьмого этажа

Обновлено в 17.00. Предварительно установлено, что к падению трехлетнего мальчика причастна его мать — местная жительница, 1982 года рождения.

Полиция Киева квалифицирует произошедшее как покушение на умышленное убийство (ст. 15, ч. 1 ст. 115 УКУ).

15.43. С восьмого этажа дома на проспекте Ватутина, 33 А в Киеве женщина выбросила трехлетнего мальчика.

В пресс-службе столичной полиции Фактам ICTV это подтвердили, но подробностей не знают, поскольку оперативная группа только выехала на место трагедии.

Известно лишь, что ребенок жив — его срочно госпитализировали в детскую больницу Охматдет.

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В ноябре 2020 года в Сумской области 35-летняя женщина родила и выбросила младенца в туалет.

Для нее это была нежелательная беременность, поэтому скрывала ее от односельчан, рассказывая всем, что у нее болит печень, поэтому и живот такой большой.

Источник: Нацполиция

Фото: Dreamstime

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