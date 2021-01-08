Важка хвороба і спроби суїциду: деталі справи киянки, яка викинула сина з вікна

У Києві 8 січня відбулося судове засідання у справі 38-річної жінки, яка викинула з вікна свого трирічного сина.

Під час слідства вдалося встановити чимало нових подробиць, які можуть повпливати на рішення судді.

Так, вісім років тому жінка потрапила в аварію і після того захворіла на епілепсію. Її обстежували у психіатричній клініці, де порадили вживати певні ліки. Однак через передозування у жінки часто траплялися галюцинації.

Останні епілептичні припадки у неї були за два дні до скоєного.

На тлі захворювання підсудна не раз намагалася закінчити життя самогубством. Востаннє це сталося невдовзі після того, як жінка викинула у вікно свого сина. Експертиза довела той факт, що на момент скоєння злочину вона була тверезою.











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Сама жінка на суді розповіла, з чого почалася суперечка та чому хлопчик опинився за вікном квартири.

– Це був звичайний ранок, я покупалася, погодувала дитя. Він почав бігати за мною, заліз на стілець, почав показувати жестами, щоб я попила води з крану. Спочатку я пила, але потім попросила, щоб він зупинився. А він почав вередувати. Роздягнувся, заліз до ванни, почав дуже сильно кричати.

Зазначається, що представником дитини є батько. Після виписки з лікарні він має забрати хлопчика до себе.

Підсудна незаміжня, має вищу освіту, ніде не працює, знаходиться в декретній відпустці. Виховує двоє дітей – 2007 та 2017 років народження.

За рішенням суду наступні 60 днів жінка перебуватиме під вартою без права на заставу. Їй призначать психіатричну експертизу, яка займе декілька місяців.

Історія справи

Вдень 6 січня, напередодні Різдва, у Києві жінка викинула з вікна дитину – свого 3-річного сина.

Жахливий інцидент стався на вулиці Шухевича (раніше – Ватутіна). Спочатку жінка викидала з вікна побутові речі, але згодом з вікна восьмого поверха впала дитина.

Поліція кваліфікує подію як замах на умисне вбивство. Хлопчик дивом вижив – його терміново госпіталізували до дитячої лікарні Охматдит.