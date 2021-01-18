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Факты / Происшествия
Людмила Богданова |

$10 тыс. за закрытие производства: в Киеве задержали полицейского

В Киеве задержали полицейского на взяточничестве. Представитель Нацполиции требовал у фигуранта дела неправомерную выгоду в размере $10 тыс., в обмен он обещал закрыть уголовное производство, а также вернуть эвакуированное транспортное средство.

Гражданину должны были сообщить о подозрении за нанесение телесных повреждений средней тяжести. Полицейского задержали при получении средств, сейчас ему сообщено о подозрении, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Над разоблачением сотрудника Нацполиции работал Офис генерального прокурора, Служба безопасности Украины (СБУ) и Государственное бюро расследований (ГБР).

  • затримання поліцейського у Києві
  • затримання поліцейського у Києві
  • затримання поліцейського у Києві
  • затримання поліцейського у Києві
$10 тыс. за закрытие производства: в Киеве задержали полицейского / 2 фотографии
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Накануне в Киеве разоблачили бывшего полицейского, который организовал противоправное детективное бюро. Экс-полицейский торговал информацией с закрытых баз данных государственных органов.

Источник: Офис генпрокурора

Фото: Офис генпрокурора

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