В Киеве задержали полицейского на взяточничестве. Представитель Нацполиции требовал у фигуранта дела неправомерную выгоду в размере $10 тыс., в обмен он обещал закрыть уголовное производство, а также вернуть эвакуированное транспортное средство.

Гражданину должны были сообщить о подозрении за нанесение телесных повреждений средней тяжести. Полицейского задержали при получении средств, сейчас ему сообщено о подозрении, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Над разоблачением сотрудника Нацполиции работал Офис генерального прокурора, Служба безопасности Украины (СБУ) и Государственное бюро расследований (ГБР).







$10 тыс. за закрытие производства: в Киеве задержали полицейского / 2 фотографии

Накануне в Киеве разоблачили бывшего полицейского, который организовал противоправное детективное бюро. Экс-полицейский торговал информацией с закрытых баз данных государственных органов.