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Факти / Надзвичайні події
Людмила Богданова |

$10 тис. за закриття провадження: у Києві затримали поліцейського

У Києві затримали поліцейського на хабарництві. Представник Нацполіції вимагав у фігуранта справи неправомірну вигоду у розмірі $10 тис., натомість він обіцяв закрити кримінальне провадження, а також повернути евакуйований транспортний засіб.

Громадянину мали повідомити про підозру за нанесення тілесних ушкоджень середньої тяжкості.

Поліцейського затримали під час отримання коштів, наразі йому повідомлено про підозру, вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

  • затримання поліцейського у Києві
  • затримання поліцейського у Києві
  • затримання поліцейського у Києві
  • затримання поліцейського у Києві
$10 тис. за закриття провадження: у Києві затримали поліцейського / 2 фотографии

Над викриттям співробітника Нацполіції працював Офіс генерального прокурора, Служба безпеки України (СБУ) та Державне бюро розслідувань (ДБР).

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Напередодні у Києві викрили колишнього поліцейського, який організував протиправне детективне бюро. Екс-правоохоронець торгував інформацією з закритих баз даних державних органів.

Джерело: Офіс генпрокурора

Фото: Офіс генпрокурора

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