В Черниговской области родственники женщины похитили у нее несовершеннолетнего ребенка. Они взяли 6-летнюю девочку на прогулку, после чего скрылись и перестали выходить на связь.

Мать обратилась с заявлением в полицию. Через двое суток правоохранителям удалось разыскать похитителей — они находились на территории Киевской области. Ребенок жив и здоров.

Фигурантам дела сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины, санкция статьи предусматривает до пяти лет ограничения или лишения свободы. Решаются вопросы об избрании меры пресечения — содержания под стражей.

Похищение в Тернополе

В декабре злоумышленники похитили предпринимателя в Тернополе. Они напали на него, когда он возвращался домой из гостей вместе с женой. После этого мужчину запихнули в багажник, пытали и требовали деньги.

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