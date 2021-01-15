PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия
Людмила Богданова |

Не вернули с прогулки: на Черниговщине родственники похитили 6-летнего ребенка

В Черниговской области родственники женщины похитили у нее несовершеннолетнего ребенка. Они взяли 6-летнюю девочку на прогулку, после чего скрылись и перестали выходить на связь.

Мать обратилась с заявлением в полицию. Через двое суток правоохранителям удалось разыскать похитителей — они находились на территории Киевской области. Ребенок жив и здоров.

Фигурантам дела сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины, санкция статьи предусматривает до пяти лет ограничения или лишения свободы. Решаются вопросы об избрании меры пресечения — содержания под стражей.

викрадення дитини на Чернігівщині

Читайте
Осквернил более 100 могил: на Николаевщине разоблачили вандала

Похищение в Тернополе

В декабре злоумышленники похитили предпринимателя в Тернополе. Они напали на него, когда он возвращался домой из гостей вместе с женой. После этого мужчину запихнули в багажник, пытали и требовали деньги.

Подробнее о похищении предпринимателя в Тернополе читайте на Фактах ICTV.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка