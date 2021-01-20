Подозреваемый в убийстве 11-летней Даши Лукьяненко порезал горло во время заседания в суде ради продления пребывания в СИЗО.

Такое предположение выдвинула бабушка погибшей девочки

— Он это сделал, чтобы продлить свое пребывание в СИЗО. Ему там хорошо, там есть все удобства. Им там еще и интернет провели, — заявила Екатерина Лукьяненко.

Также она добавила, что ее поддерживают односельчане.

По словам женщины, она хочет, чтобы Тарасов как можно быстрее получил свой приговор.

— Я хотела бы, чтобы его убили. Смертная казнь, — заявила бабушка погибшей.

Тарасов порезал горло в суде

Подозреваемый в убийстве Даши Лукьяненко Николай Тарасов порезал шею лезвием в зале суда, так как считает дело сфабрикованным.

Его сразу остановили правоохранители. Тарасову оказали первую медицинскую помощь и вернули в зал суда. Заседание продолжили, однако уже без журналистов.

20 января Николай Тарасов должен получить свой приговор за попытку изнасилования, похищение и убийство 11-летней односельчанки Даши Лукьяненко.