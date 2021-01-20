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Євгенія Шапоренко |

Я хотіла б смерті для нього – бабуся Даші Лук’яненко про покарання для Тарасова

Підозрюваний у вбивстві 11-річної Даші Лук’яненко порізав горло під час засідання в суді заради продовження перебування в СІЗО.

Таке припущення висунула бабуся загиблої дівчинки.

– Він це зробив, щоб продовжити своє перебування в СІЗО. Йому там добре, там є всі зручності. Їм там ще й інтернет провели, – заявила Катерина Лук’яненко.

Також вона додала, що її підтримують односельці.

За словами жінки, вона хоче, щоб Тарасов якомога швидше отримав свій вирок.

– Я хотіла б, щоб його вбили. Смертна кара, – заявила бабуся загиблої.

Тарасов порізав горло у суді

Підозрюваний у вбивстві Даші Лук’яненко Микола Тарасов порізав шию лезом у залі суду, оскільки вважає справу сфабрикованою.

Його одразу зупинили правоохоронці. Тарасову надали першу медичну допомогу та повернули до зали суду. Засідання продовжили, проте уже без присутності журналістів.

20 січня Микола Тарасов має отримати вирок за спробу зґвалтування, викрадення та вбивство 11-річної односельчанки Даші Лук’яненко.

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