Николай Тарасов порезал шею в суде (ВИДЕО)

В зале Раздельнянского райсуда Николай Тарасов, которого обвиняют в убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко, вспорол лезвием горло.

20 января Тарасову суд должен был вынести приговор.

— Сегодня мое последнее слово. И я поставлю точку. Не вы, а я, — заявил Тарасов и начал резать горло лезвием.

Охрана поспешила остановить его. Тарасова госпитализировали. Заседание суда остановили, а всех присутствующих вывели.

Однако, после оказания первой медицинской помощи, Тарасова правоохранители вернули в зал суда и заседание продолжилось, но уже без присутствия журналистов.



















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Убийство Дарьи Лукьяненко

11-летняя Дарья Лукьяненко пропала днем 13 июня 2019 года по дороге на занятия танцами в пгт Ивановка в Одесской области.

Девочку разыскивали сотни людей, полиция, Нацгвардия, ГСЧС, волонтеры. Также к поискам привлекали авиацию и водолазов.

19 июня девочку нашли убитой в выгребной яме. Подозреваемым оказался 22-летний местный житель Николай Тарасов. Ему инкриминировали преступления по ч. 4 ст. 152 (Попытка изнасилования несовершеннолетней), ч. 2 ст. 146 (Похищение), ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство), ст. 297 (Надругательство над телом). Предполагается, что убийство совершено на сексуальной почве.