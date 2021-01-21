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Факты / Происшествия
Тетяна Забожко |

Пожар в Харькове: руководителей дома престарелых забрала полиция

Руководители дома престарелых в Харькове, где 21 января погибли 15 человек и еще пятеро пострадали, сейчас дают показания в отделе полиции.

Пожар в Харькове: руководителей дома престарелых забрала полиция

Полиция расследует пожар по факту нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности.

Виновным грозит лишение свободы до 8 лет.

  • Пожар в доме престарелых – руководство дает показания полиции
  • Пожар в доме престарелых – руководство дает показания полиции
  • Пожар в доме престарелых – руководство дает показания полиции
  • Пожар в доме престарелых – руководство дает показания полиции
  • Пожар в доме престарелых – руководство дает показания полиции
  • Пожар в доме престарелых – руководство дает показания полиции
  • Пожар в доме престарелых – руководство дает показания полиции
  • Пожар в доме престарелых – руководство дает показания полиции
Пожар в Харькове: руководителей дома престарелых забрала полиция / 4 фотографии

После полного тушения огня эксперты-криминалисты соберут вещественные доказательства на месте происшествия, чтобы выяснить причину пожара.

Пожар в доме престарелых в Харькове произошел 21 января. Пожар охватил площадь на 100 кв. м. 15 человек погибли, пятеро пострадавших – в больнице. Всего в доме престарелых проживало 29 человек.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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