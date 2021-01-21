Пожежа в будинку для літніх людей – керівництво дає свідчення поліції

Керівники будинку для літніх людей у Харкові, де 21 січня загинуло 15 людей та ще п’ятеро постраждало, зараз надають свідчення у відділі поліції.

Поліція розслідує пожежу за фактом порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки.

Винним загрожує позбавлення волі до 8 років.















Пожежа в Харкові: керівників будинку для літніх людей забрала поліція / 4 фотографии

Після повного гасіння вогню експерти-криміналісти зберуть речові докази на місці події, щоб з’ясувати причину пожежі.

Пожежа в будинку літніх людей у Харкові сталась 21 січня. Пожежа охопила площу на 100 кв. м. 15 осіб загинуло, п’ятеро постраждалих – у лікарні. Загалом у будинку проживало 29 літніх людей.