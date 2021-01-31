Погода в Украине 31 января — 2 февраля значительно ухудшит ситуацию на дорогах.

Синоптики прогнозируют усиление ветра до 15-20 м/с и частые осадки со снегом. Во всех регионах, кроме юга, на дорогах ожидается гололед.

31 января в течение суток средняя температура от 0 до -5°.

1 февраля снег и дожди пройдут в центральном регионе, а также в Одесской, Николаевской и Харьковской областях.

2 февраля осадков не ожидается, однако ночная температура упадет до -4 -10 °, на севере до -13 °.

Из-за морозов после дождей со снегом немало участков автомобильных дорог могут стать опасными для водителей, а сильный ветер ухудшит видимость на дорогах.

Ухудшение погоды в Украине

В конце января ГСЧС предупреждала об ухудшении видимости на дорогах.

Наиболее критичными стали участки автодорог на Львовщине и Ровенщине.

Спасатели ликвидировали заторы и ппроводили буксировки застрявших в снегу автомобилей.