Дороги замело: ГСЧС предупредила о пробках и ухудшении видимости на дорогах

Погода в Украине 26-27 января значительно ухудшила ситуацию на дорогах.

Спасатели в течение суток ликвидировали пробки и проводили буксировки застрявших в снегу автомобилей.

На автодороге Р-15 Ковель-Жовква, в районе населенных пунктов Тудорковичи и Хоробров были сняты ограничения движения для крупногабаритного транспорта.

На Ровенщине в течение дня 26 января были ликвидированы пробки, вызванные сильным ветром и снегом.

— В течение суток подразделения ГСЧС провели буксировки 82 едениц автотранспортных средств и оказали помощь 255 гражданам, — говорится в сообщении.

Спасатели предупреждают об ухудшении погодных условий и видимости на дорогах 27 января в Николаевской, Одесской, Черкасской, Полтавской Кировоградский и Львовской областях.

Отметим, что погодные условия, кроме пробок на дорогах, могут привести и к отключению электроэнергии.

По состоянию на утро 27 января без света осталось 117 населенных пунктов в пяти регионах Украины.

Обесточивание зафиксировали в поселках и селах Житомирской, Киевской, Одесской, Черниговской и Запорожской областей.