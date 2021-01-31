Погода в Україні 31 січня – 2 лютого значно погіршить ситуацію на дорогах.

Синоптики прогнозують посилення вітру до 15-20 м/с та часті опади зі снігом. В усіх регіонах, окрім півдня, на дорогах очікується ожеледиця.

31 січня протягом доби середня температура складе від 0 до -5 °.

1 лютого сніг і дощі пройдуть у центральному регіоні, а також на Одещині, Миколаївщині та Харківщині.

2 лютого опадів не очікується, однак нічна температура впаде до -4 -10°, на півночі до -13°.

Через морози після дощів зі снігом чимало ділянок автомобільних доріг можуть стати небезпечними для водіїв, а сильний вітер погіршить видимість на дорогах.

Погіршення погоди в Україні

Наприкінці січня ДСНС попереджала про погіршення видимості на дорогах.

Найбільш критичними стали ділянки автодоріг на Львівщині та Рівненщині.

Рятувальники ліквідовували затори та проводили буксирування автомобілей, які застрягли у снігу.