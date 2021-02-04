Правоохранители разоблачили злоумышленника, который разрабатывал опасные онлайн-сервисы для атаки на банки и почты.

В результате пострадали банки 11 стран мира — США, Италии, Испании, Мексики, Чили, Великобритании, Нидерландов, Швейцарии, Австралии, Франции и Германии. Их убытки достигают более $10 млн.

Правоохранители установили, что 39-летний житель Тернопольской области создавал сервисы для похищения персональных данных у пользователей банковских сайтов.

Также мужчина разработал специальную админпанель, которая контролировала учетные записи пользователей, которые вводили платежные данные. С ее помощью эти данные получали злоумышленники.

Кроме этого, злоумышленник создавал мошеннические сервисы для взлома почты, которую используют более 1,5 млрд пользователей.











Киберполиция разоблачила крупнейший в мире сервис для атак на банки / 3 фотографии

Для продажи своих разработок хакер создал интернет-магазин в DarkNet, где было более 200 покупателей вредоносного программного обеспечения.

Теперь злоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы.

Недавно киберполиция разоблачила группу хакеров, которые распространяли самый опасный в мире компьютерный вирус EMOTET.

Вирус был БОТ-сетью, которая распространялась через спам-рассылки, документы Word, Excel.

Злоумышленники с помощью вируса похищали персональные данные пользователей и перечисляли деньги на свои подконтрольные счета.