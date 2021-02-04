Правоохоронці викрили зловмисника, який розробляв небезпечні онлайн-сервіси для атаки на банки та пошти.

У результаті постраждали фінустанови 11 країн світу – США, Італії, Іспанії, Мексики, Чилі, Великої Британії, Нідерландів, Швейцарії, Австралії, Франції та Німеччини. Їхні збитки сягають понад $10 млн.

Правоохоронці встановили, що 39-річний житель Тернопільщини створював сервіси для викрадення персональних даних у користувачів банківських сайтів.

Також чоловік розробив спеціальну адмінпанель, що контролювала облікові записи користувачів, які вводили платіжні дані. В подальшому ці дані отримували зловмисники.

Окрім цього, зловмисник створював шахрайські сервіси для зламу пошти, яку використовують понад 1,5 млрд користувачів.











Кіберполіція викрила найбільший у світі сервіс для атак на банки / 3 фотографии

Для продажу своїх розробок хакер створив інтернет-магазин у DarkNet, де було понад 200 покупців шкідливого програмного забезпечення.

Тепер зловмиснику загрожує до шести років позбавлення волі.

Нещодавно кіберполіція викрила групу хакерів, які розповсюджували найнебезпечніший у світі комп’ютерний вірус EMOTET.

Вірус був БОТ-мережею, яка поширювалась через спам-розсилки, документи Word, Excel.

Зловмисники за допомогою вірусу викрадали персональні дані користувачів та перераховували гроші на свої підконтрольні рахунки.