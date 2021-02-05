Псевдо-торги на биржах: в Киеве разоблачили группу аферистов

Правоохранители задержали трех мошенников, которые предлагали людям получить деньги за финансирование торгов на биржах.

Полицейские установили, что аферисты создали компанию в Киеве. Они наняли на работу около 50 человек.

Однако после получения инвестированных денег сотрудники компании сразу же блокировали своих вкладчиков.

В результате правоохранители изъяли у псевдо-компании компьютерную технику, накопители данных, мобильные телефоны и “черновые” записи.

Злоумышленники обманули более 500 человек. Теперь им грозит до двенадцати лет лишения свободы.

Также недавно в Херсонской области разоблачили сестер-мошенниц, которые обещали клиентам по фото вылечить болезни онлайн, снять порчу и решить другие вопросы.