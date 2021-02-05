Псевдо-торги на біржах: у Києві викрили групу аферистів

Правоохоронці затримали трьох шахраїв, які пропонували людям отримати гроші за фінансування торгів на біржах.

Поліцейські встановили, що аферисти створили компанію у Києві. Вони найняли на роботу близько 50 осіб.

Однак після одержання інвестованих грошей працівники компанії одразу блокували своїх вкладників.

В результаті правоохоронці вилучили у псевдо-компанії комп’ютерну техніку, накопичувачі даних, мобільні телефони та “чорнові” записи.

Зловмисники ошукали понад 500 осіб. Тепер їм загрожує до дванадцяти років позбавлення волі.

Також нещодавно на Херсонщині викрили сестер-шахрайок, які обіцяли клієнтам за фото вилікувати хвороби онлайн, зняти порчу та вирішити інші питання.