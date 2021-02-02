Знімали порчу та лікували онлайн: на Херсонщині викрили сестер-шахрайок

Кіберполіція Херсонської області викрила двох сестер-шахрайок – 24 та 27 років, які обіцяли клієнтам по фото вилікувати хвороби онлайн, зняти порчу та вирішити інші питання.

Жінки спілкувалися з людьми лише онлайн, такий сеанс коштував від 1,8 тис. грн.

Останньою жертвою шахрайок була жінка, у якої тяжко хворіє малолітній син. По фото дитини псевдоцілительки визначили, що на ній нібито сильна порча, але вилікувати можливо. За один сеанс вони просили 4,3 тис. грн, які жінка переказала на їхній рахунок. Отримавши гроші, вони заблокували усі повідомлення від клієнтки.

Тому ошукана жінка звернулася до поліції. Під час обшуків у підозрюваних вилучили мобільні телефони, сімки та банківські картки, які вони використовували у своїй злочинній діяльності.

Правоохоронці нині встановлюють, скільки людей стали жертвами шахрайок.

Відкрито провадження за ч. 3 ст. 190 ККУ – Шахрайство. У разі доведення провини, підозрюваним загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

В грудні 2020 року кіберполіція викрили іноземця, який ошукував жінок на сайтах знайомств. Чоловік за допомогою злочинної схеми отримав 1,3 млн грн.

Він знайомився з жінками, а потім виманював гроші та ювелірні вироби. Відомо щонайменше про п’ятьох жінок, які стали жертвами шахрая.

Нині 34-річний підозрюваний перебуває під вартою.