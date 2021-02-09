Во французских Альпах вблизи горнолыжного курорта Куршевель разбился вертолет. В результате происшествия два человека погибли, еще трое получили травмы.

Вертолет упал между озером Розьер и мысом Вийар с почти двухкилометровой высоты.

Спасатели прибыли через 40 минут после аварии, однако двух людей спасти не удалось. Трех человек, один из которых в критическом состоянии, доставили в больницу.

Un hélicoptère s’est crashé ce mardi en fin de journée dans le secteur de Courchevel #Savoie pic.twitter.com/Uoc2yaYBwB — Préfet de la Savoie (@Prefet73) February 9, 2021

Разбился самолет с футболистами

В январе в Бразилии разбился самолет с футболистами клуба Пальмас. Самолет не смог набрать высоту и упал неподалеку аэродрома в районе Лузимангес.

В пресс-службе клуба подтвердили, что в авиакатастрофе никто не выжил.