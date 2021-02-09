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Факты / Происшествия
Тетяна Забожко |

Во французских Альпах разбился вертолет: есть жертвы

Во французских Альпах вблизи горнолыжного курорта Куршевель разбился вертолет. В результате происшествия два человека погибли, еще трое получили травмы.

вертоліт

Вертолет упал между озером Розьер и мысом Вийар с почти двухкилометровой высоты.

Спасатели прибыли через 40 минут после аварии, однако двух людей спасти не удалось. Трех человек, один из которых в критическом состоянии, доставили в больницу.

Разбился самолет с футболистами

В январе в Бразилии разбился самолет с футболистами клуба Пальмас. Самолет не смог набрать высоту и упал неподалеку аэродрома в районе Лузимангес.

В пресс-службе клуба подтвердили, что в авиакатастрофе никто не выжил.

Фото: Depositphotos

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