У французьких Альпах поблизу гірськолижного курорту Куршевель розбився вертоліт. В результаті події дві людини загинули, ще троє отримали травми.
Вертоліт впав між озером Розьєр і мисом Війар із майже двохкілометрової висоти.
Рятувальники прибули через 40 хвилин після аварії, однак двох людей врятувати не вдалось. Трьох осіб, один із яких у критичному стані, доставили до лікарні.
Un hélicoptère s’est crashé ce mardi en fin de journée dans le secteur de Courchevel #Savoie pic.twitter.com/Uoc2yaYBwB
— Préfet de la Savoie (@Prefet73) February 9, 2021
Розбився літак із футболістами
У січні в Бразилії розбився літак із футболістами клубу Пальмас. Літак не зміг набрати висоту та впав неподалік аеродрому в районі Лузімангес.
У прес-службі клубу підтвердили, що в авіакатастрофі ніхто не вижив.