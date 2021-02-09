У французьких Альпах поблизу гірськолижного курорту Куршевель розбився вертоліт. В результаті події дві людини загинули, ще троє отримали травми.

Вертоліт впав між озером Розьєр і мисом Війар із майже двохкілометрової висоти.

Рятувальники прибули через 40 хвилин після аварії, однак двох людей врятувати не вдалось. Трьох осіб, один із яких у критичному стані, доставили до лікарні.

Un hélicoptère s’est crashé ce mardi en fin de journée dans le secteur de Courchevel #Savoie pic.twitter.com/Uoc2yaYBwB — Préfet de la Savoie (@Prefet73) February 9, 2021

Розбився літак із футболістами

У січні в Бразилії розбився літак із футболістами клубу Пальмас. Літак не зміг набрати висоту та впав неподалік аеродрому в районі Лузімангес.

У прес-службі клубу підтвердили, що в авіакатастрофі ніхто не вижив.