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Факти / Надзвичайні події
Тетяна Забожко |

У французьких Альпах розбився вертоліт: є жертви

У французьких Альпах поблизу гірськолижного курорту Куршевель розбився вертоліт. В результаті події дві людини загинули, ще троє отримали травми.

вертоліт

Вертоліт впав між озером Розьєр і мисом Війар із майже двохкілометрової висоти.

Рятувальники прибули через 40 хвилин після аварії, однак двох людей врятувати не вдалось. Трьох осіб, один із яких у критичному стані, доставили до лікарні.

Розбився літак із футболістами

У січні в Бразилії розбився літак із футболістами клубу Пальмас. Літак не зміг набрати висоту та впав неподалік аеродрому в районі Лузімангес.

У прес-службі клубу підтвердили, що в авіакатастрофі ніхто не вижив.

Фото: Depositphotos

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