У Бразилії розбився літак з футболістами

У Бразилії розбився літак з гравцями і президентом футбольного клубу Пальмас.

У ЗМІ пишуть, що літак не зміг набрати висоту і впав неподалік аеродрому в районі Лузімангес.

В результаті аварії загинув пілот літака Вагнер Мачадо, воротар Ранул (27 років), захисники Лукас Пракседес (28 років), Гільєрме Ное (28 років), півзахисник Маркус Молінарі (23 роки) та президент клубу Лукас Мейра (32 роки).

У прес-службі клубу підтвердили, що в авіакатастрофі ніхто не вижив.

Авіакатастрофа в Індонезії

9 січня в Індонезії розбився Boeing 737-500 місцевої авіакомпанії Sriwijaya Air. На борту літака перебували 62 людини, з них – 50 пасажирів, зокрема 10 дітей.

Рейс вилетів із Джакарти (столиця) о 14.36 за місцевим часом в місто Понтіанак.

Літак зник з радарів і перестав відповідати диспетчерам майже відразу після вильоту.