Бывшего ректора одного из медицинских вузов Киевской области вместе с двумя сообщниками подозревают в организации мошеннической схемы, благодаря которой они ежегодно получали $2 млн.

Экс-глава учебного заведения за вознаграждение от $3 тыс. обещал помочь успешно сдать лицензированные экзамены по профессиональной компетентности Крок и получить сертификат.

Получив “заказ”, мужчина предлагал преподавателям и студентам-отличникам за $500 сдать тест вместо клиента.

Для этого в паспорт заказчика вклеивали фото подставного студента, который успешно сдавал экзамен. После этого клиент получал сертификат и возможность продолжить обучение на медицинском факультете.

По поддельным паспортам тесты сдали более 60 человек. Во время обысков по месту жительства лиц и проведения экзаменов правоохранители изъяли работы подставных студентов, документацию о проведении экзаменов, паспорта граждан Украины с признаками подделки, средства связи, деньги, бланки сертификатов и тому подобное.















$3 тыс. за сертификат: в Киеве тесты Крок сдавали подставные студенты / 4 фотографии

Бухгалтер вуза присваивала средства

В Киеве бухгалтер вуза присваивала средства, которые студенты платили за обучение. За годы работы женщина украла почти 3 млн грн.

Сейчас бухгалтера уволили, полиция сообщила ей о подозрении. За совершенное преступление ей грозит лишение свободы от трех до восьми лет или ограничение свободы от трех до пяти лет.