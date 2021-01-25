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Людмила Богданова |

Вкрала майже 3 млн грн: у Києві судитимуть бухгалтера університету

У Києві підозрюють бухгалтера закладу вищої освіти у привласненні коштів. За роки роботи жінка вкрала майже 3 млн грн.

бухгалтер

Правоохоронні органи викрили нестачу державних коштів у закладі та провели аудит. У результаті перевірки були виявлено, що громадянка 1967 року народження забирала частину коштів, які студенти сплачували за навчання.

За період роботи в університеті (2016-2020 рр.) вона нажилася на майже 3 млн грн. Наразі бухгалтера звільнено, поліція повідомила їй про підозру. За скоєний злочин їй загрожує позбавлення волі від трьох до восьми років або обмеження волі від трьох до п’яти років.

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На Київщині бухгалтер крала гроші дитсадка

У місті Васильків Київської області викрили бухгалтера міської ради. Жінка привласнила близько 80 тис. грн, які призначалися для харчування у дитячих садках. Для цього вона підробляла усю необхідну документацію.

Джерело: Нацполіція

Фото: Pexels

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