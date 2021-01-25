У Києві підозрюють бухгалтера закладу вищої освіти у привласненні коштів. За роки роботи жінка вкрала майже 3 млн грн.

Правоохоронні органи викрили нестачу державних коштів у закладі та провели аудит. У результаті перевірки були виявлено, що громадянка 1967 року народження забирала частину коштів, які студенти сплачували за навчання.

За період роботи в університеті (2016-2020 рр.) вона нажилася на майже 3 млн грн. Наразі бухгалтера звільнено, поліція повідомила їй про підозру. За скоєний злочин їй загрожує позбавлення волі від трьох до восьми років або обмеження волі від трьох до п’яти років.

На Київщині бухгалтер крала гроші дитсадка

У місті Васильків Київської області викрили бухгалтера міської ради. Жінка привласнила близько 80 тис. грн, які призначалися для харчування у дитячих садках. Для цього вона підробляла усю необхідну документацію.