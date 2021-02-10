Колишнього ректора одного з медичних вишів Київської області разом із двома спільниками підозрюють в організації шахрайської схеми, завдяки якій вони щорічно отримували $2 млн.

Екс-очільник навчального закладу за винагороду від $3 тис. обіцяв допомогти успішно скласти ліцензовані іспити з професійної компетентності Крок та отримати сертифікат.

Отримавши “замовлення”, чоловік пропонував викладачам та студентам-відмінникам за $500 скласти тест замість клієнта.

Для цього в паспорт замовника вклеювали фото підставного студента, який успішно складав іспит. Після цього клієнт отримував сертифікат та можливість продовжити навчання на медичному факультеті.

За підробними паспортами тести склали понад 60 осіб. Під час обшуків за місцем проживання осіб та проведення іспитів правоохоронці вилучили роботи підставних студентів, документацію щодо проведення іспитів, паспорти громадян України з ознаками підробки, засоби зв’язку, гроші, бланки сертифікатів тощо.















$3 тис. за сертифікат: у Києві тести Крок складали підставні студенти / 4 фотографии

Бухгалтер вишу привласнювала кошти

У Києві бухгалтер вишу привласнювала кошти, які студенти сплачували за навчання. За роки роботи жінка вкрала майже 3 млн грн.

Наразі бухгалтера звільнено, поліція повідомила їй про підозру. За скоєний злочин їй загрожує позбавлення волі від трьох до восьми років або обмеження волі від трьох до п’яти років.