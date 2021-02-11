Мечтал быть первым мужчиной у дочерей: в Одессе отец годами насиловал детей и жену

В Одессе задержали 48-летнего мужчину, который годами насиловал жену и двух родных дочерей.
Об ужасных избиениях, растлении и угрозах убийством в полиции рассказала мать девочек, однако первыми в полицию обратились посторонние люди.
Дочерей, одна из которых до сих пор несовершеннолетняя, мужчина начал развращать, когда им было по 13 и 16 лет.
Женщина подтвердила, что ее муж неоднократно был судим за тяжкие преступления.
— Он мне признался, что мечтал дождаться 13-летия младшей дочери, чтобы стать ее первым мужчиной. Постоянно угрожал, постоянно поднимал руку.
Младшая дочь призналась, что отец имел серьезное влияние на ее психику и постоянно угрожал.
— Впервые он начал приставать ко мне, как только мне исполнилось 13 лет. Сейчас мне 15. Психологически он вбивал мне в голову, что это нормально.
Старшая дочь из-за систематического развращения и изнасилований несколько раз пыталась покончить жизнь самоубийством.
— Мне было 16 лет, когда это произошло впервые. Этот ужас продолжался в течение почти четырех лет. Он угрожал и называл это “нашей маленькой тайной”.
Женщина и девушки подтвердили, что наиболее агрессивным отец становился после употребления алкоголя. Он часто угрожал, что убьет и порежет всю семью, а виновными будут они сами.
Уголовное производство открыто по ч. 2 и 4 ст. 152 УК Украины, в рамках которого назначен ряд экспертиз.
За содеянное насильнику грозит до 15 лет лишения свободы.
Изнасилование на Хмельнитчине
В декабре прошлого года в Хмельницкой области отчим изнасиловал 12-летнюю падчерицу на глазах ее матери.
Жители села Слободка Ярмолинецкого района рассказали, что общих детей в семье не было, однако женщина имела трех дочерей от первого брака.
Выяснилось, что в тот вечер мужчина с женщиной много выпили, и когда мать уснула, отчим полез к девочке.
За содеянное 27-летнему мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.