Мріяв бути першим чоловіком у доньок: в Одесі батько роками ґвалтував дітей і дружину

В Одесі затримали 48-річного чоловіка, який роками знущався і ґвалтував дружину та двох рідних доньок.

Про жахливі побиття, розбещення та погрози вбивством у поліції розповіла матір дівчаток, однак першими до поліції звернулися сторонні люди.

Доньок, одна з яких і досі неповнолітня, чоловік почав розбещувати, коли їм було по 13 та 16 років.

Жінка підтвердила, що чоловік неодноразово був судимий за тяжкі злочини.

– Він мені зізнавався, що мріяв дочекатися 13-річчя молодшої доньки, аби стати її першим чоловіком. Постійно погрожував, постійно піднімав руку.

Молодша донька зізналася, що батько мав серйозний вплив та постійно погрожував.

– Вперше він почав приставати до мене, як тільки мені виповнилося 13 років. Зараз мені 15. Психологічно він вбивав мені у голову, що це нормально.

Старша донька через систематичне розбещення та ґвалтування декілька разів намагалася закінчити життя самогубством.

– Мені було 16 років, коли це сталося вперше. Цей жах тривав протягом майже чотирьох років. Він погрожував і називав це “нашою маленькою таємницею”.

Жінка та дівчата підтвердили, що найбільш агресивним батько був після вживання алкоголю. Він часто погрожував, що повбиває і поріже всю родину, а винними будуть вони самі.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 та 4 ст. 152 КК України, в рамках якого призначено низку експертиз.

За скоєне ґвалтівнику загрожує до 15 років позбавлення волі.

Зґвалтування на Хмельниччині

У грудні минулого року на Хмельниччині вітчим зґвалтував 12-річну падчерку на очах її матері.

Мешканці села Слобідка Ярмолинецького району розповіли, що спільних дітей у родині не було, однак жінка мала трьох доньок від першого шлюбу.

З’ясувалося, що того вечора чоловік із жінкою багато випили, і коли матір заснула, вітчим поліз до дівчинки.

За скоєне 27-річному чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі.