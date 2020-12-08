На глазах пьяной матери: на Хмельнитчине отчим изнасиловал 12-летнюю падчерицу

В Ярмолинецком районе Хмельницкой области 27-летний отчим изнасиловал несовершеннолетнюю падчерицу.

Жители села Слобидка рассказали, что общих детей в семье не было, однако женщина растила трех дочерей от первого брака.

Однажды ночью все село прибежало на ужасные крики из их двора: дети плакали и кричали, что отчим убивает мать.

— Тогда жена узнала, что он насиловал ее дочь. Он схватил рюкзак с вещами, чтобы бежать из дома, но я остановил его в дверях, так началась драка, — вспоминает сосед Евгений.

Чтобы успокоить насильника, мужчина надел ему на голову ящик. Однако после приезда полиции горе-отчим вырвался из рук соседа и бежал в поле.

Правоохранители быстро поймали беглеца и отвезли в участок, тем временем мать и пострадавшая девочка были направлены в больницу.

Известно, что вместе с детьми женщина скрывается у родственников, проживающих в другом селе.

Дядя 12-летней девочки винит в случившемся алкоголь, мол, вместе с мужем мать выпила лишнего и проспала момент, когда он полез к ребенку.

Действительно, полиция нашла на столе в доме четыре пустые бутылки из-под водки.

Горе-отчим находится в следственном изоляторе: его арестовали без права на залог.

— Я не буду ничего говорить, ясно? — заявил мужчина журналистам.

Между тем полиция подтвердила, что мать пострадавшей девочки стала на ее защиту, предоставив соответствующие показания против своего сожителя.

За содеянное 27-летнему мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.