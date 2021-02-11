Заместителя директора Украэроруха подозревают в мошенничестве на $ 100 тыс. Он требовал у фермеров деньги за разрешения на пользование землей.

В 2019 году заместитель директора предприятия обещал фермерам помощь в получении разрешения на пользование земельными участками площадью 2 тыс. га, которые располагаются в Полтавской области.

За эту помощь мужчина попросил у фермеров $ 100 тыс. Хотя он даже не мог выполнить свои коррупционные обещания.

Фермерам подозреваемый рассказывал о том, что имеет очень влиятельные связи с предыдущего места работы, ранее он работал начальником регионального отделения Фонда государственного имущества Украины.

Задержали мошенника при передаче части указанной суммы — $70 тыс. Следствие пока продолжается.

Задержанному вручили подозрение по ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 о мошенническом завладении чужим имуществом в особо крупных размерах. Теперь мужчине грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Мошенничество в высших учебных заведениях

Бывшего ректора киевского медицинского вуза подозревают в мошеннической схеме, с которой он ежегодно получал $2 млн.

Он за $3 тыс. предлагал помочь с составлением лицензированных экзаменов по профессиональной компетентности Крок. После этого за $500 просил студентов-отличников или преподавателей пройти этот тест с вклеенной в паспорт заказчика фальшивой фотографией.