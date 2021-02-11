Заступника директора Украероруху підозрюють у шахрайстві на $100 тис. Він вимагав у фермерів гроші за дозволи на користування землею.

У 2019 році заступник директора підприємства обіцяв фермерам допомогу в отриманні дозволу на користування земельними ділянками площею 2 тис. га, які розташовуються в Полтавській області.

Натомість чоловік попросив у фермерів $100 тис. Хоча він навіть не мав змоги виконати свої корупційні обіцянки.

Фермерам підозрюваний розповідав про те, що має дуже впливові зв’язки з попереднього місця роботи, раніше він працював начальником регіонального відділення Фонду державного майна України.

Затримали шахрая під час передачі частини зазначеної суми – $70 тис. Слідство наразі триває.

Затриманому вручили підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 про шахрайське заволодіння чужим майном у особливо великих розмірах. Тепер чоловікові загрожує до 12 років ув’язнення із конфіскацією майна.

Шахрайство у вищих навчальних закладах

Колишнього ректора київського медичного вишу підозрюють у шахрайській схемі, з якої він щорічно отримував $2 млн.

Він за $3 тис. пропонував допомогти зі складанням ліцензованих іспитів з професійної компетентності Крок. Після цього він за $500 просив студентів відмінників чи викладачів пройти цей тест із вклеєною в паспорт замовника фальшивою фотографією.