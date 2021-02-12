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Факты / Происшествия
Євгенія Шапоренко |

Фернандо Алонсо сбила машина во время велотренировки

Испанский гонщик, двукратный чемпион мира по автогонкам в классе Формула-1 Фернандо Алонсо попал в ДТП во время велотренировки. Происшествие случилось неподалеку от Лугано (Швейцария).

Фернандо Алонсо

В пресс-службе команды Alpine Renault подтвердила, что Алонсо сбила машина.

Его госпитализировали в местную больницу. Рентгеновские снимки показали, что у 39-летнего гонщика перелом челюсти и повреждения зубов. Состояние пилота оценивается как стабильное.

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В ближайшее время его переведут в больницу Берна, где он пройдет дальнейшие обследования.

Возвращении Алонсо в Формулу-1

Однако сейчас его участие в Формуле-1 под вопросом из-за травм, которые он получил во время аварии.

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