Испанский гонщик, двукратный чемпион мира по автогонкам в классе Формула-1 Фернандо Алонсо попал в ДТП во время велотренировки. Происшествие случилось неподалеку от Лугано (Швейцария).

В пресс-службе команды Alpine Renault подтвердила, что Алонсо сбила машина.

Его госпитализировали в местную больницу. Рентгеновские снимки показали, что у 39-летнего гонщика перелом челюсти и повреждения зубов. Состояние пилота оценивается как стабильное.

В ближайшее время его переведут в больницу Берна, где он пройдет дальнейшие обследования.

Alpine F1 Team Statement pic.twitter.com/ateZJHITxj — Alpine F1 Team (@AlpineF1Team) February 11, 2021

Возвращении Алонсо в Формулу-1

В июле команда Renault DP World F1 официально подтвердила информацию о возвращении в Формулу-1 Фернандо Алонсо. В сезоне-2021 гонщик должен был защищать цвета Renault в паре с французом Эстебаном окон.

Однако сейчас его участие в Формуле-1 под вопросом из-за травм, которые он получил во время аварии.