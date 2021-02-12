Іспанський гонщик, дворазовий чемпіон світу з автогонок у класі Формула-1 Фернандо Алонсо потрапив у ДТП під час велотренування. Подія трапилася неподалiк від Лугано (Швейцарія).

У прес-службі команди Alpine Renault підтвердила інформацію, що Алонсо збила машина.

Його негайно госпіталізували в місцеву лікарню. Рентгенівські знімки показали, що у 39-річного гонщика перелом щелепи і пошкодження зубів. Стан пілота оцінюється як стабільний.

Найближчим часом його переведуть у лікарню Берна, де він пройде подальші обстеження.

Alpine F1 Team Statement pic.twitter.com/ateZJHITxj — Alpine F1 Team (@AlpineF1Team) February 11, 2021

Повернення Алонсо у Формулу-1