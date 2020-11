На гран-при Бахрейна произошла серьезная авария. Соревнования пришлось приостановить.

В аварию попал пилот Хааса Ромен Грожан.

Французский гонщик влетел в барьеры на первом круге гонки. В результате машину охватил огонь.

Пилот получил небольшие ожоги ладоней и лодыжек, сейчас он пребывает под наблюдение врачей.

A horrific crash to start the #BahrainGP this evening. Thankfully, Romain Grosjean survived this hit and seems to be okay

Haas F1 Team says Grosjean has some minor burns, but is okay otherwise. pic.twitter.com/LeJ99gILN1

— UNB! Motorsports (@UNBMotorsports) November 29, 2020