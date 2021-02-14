В Китае рухнул аттракцион — 16 человек в больнице

В одном из парков развлечений в провинции Хунань (Китай) произошла авария на аттракционе Летающее кресло.
В результате этого 16 человек получили травмы разной степени, трое из них пребывают в тяжелом состоянии. Всех пострадавших госпитализировали.
Аттракцион вышел из строя из-за механического сбоя, в результате чего некоторые посетители вылетели из него.
Парк закрыли до окончания расследования причин аварии.
Mal funcionamiento en parque de juegos en la ciudad de Hunan, China. 13/02/21. pic.twitter.com/QXmdoJdkEp
— Ruben Abarca (@AbarcaRbn) February 14, 2021
На заводе в Китае прогремел взрыв
9 февраля в городе Бэньси провинции Ляонин (Китай) на фармацевтическом заводе прогремел взрыв.
В результате взрыва двое человек получили серьезные ранения. Их госпитализировали, однако они скончались в больнице.