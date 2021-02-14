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Факты / Происшествия
Євгенія Шапоренко |

В Китае рухнул аттракцион — 16 человек в больнице

В одном из парков развлечений в провинции Хунань (Китай) произошла авария на аттракционе Летающее кресло.

Аттрацион

В результате этого 16 человек получили травмы разной степени, трое из них пребывают в тяжелом состоянии. Всех пострадавших госпитализировали.

Аттракцион вышел из строя из-за механического сбоя, в результате чего некоторые посетители вылетели из него.

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Парк закрыли до окончания расследования причин аварии.

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Источник: Синьхуа

Фото: Depositphotos

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