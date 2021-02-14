В Китае рухнул аттракцион — 16 человек в больнице

В одном из парков развлечений в провинции Хунань (Китай) произошла авария на аттракционе Летающее кресло.

В результате этого 16 человек получили травмы разной степени, трое из них пребывают в тяжелом состоянии. Всех пострадавших госпитализировали.

Аттракцион вышел из строя из-за механического сбоя, в результате чего некоторые посетители вылетели из него.

Парк закрыли до окончания расследования причин аварии.

Mal funcionamiento en parque de juegos en la ciudad de Hunan, China. 13/02/21. pic.twitter.com/QXmdoJdkEp — Ruben Abarca (@AbarcaRbn) February 14, 2021

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