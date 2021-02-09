На фармацевтическом заводе в Китае прогремел взрыв — есть жертвы

В городе Бэньси провинции Ляонин (Китай) на фармацевтическом заводе прогремел взрыв.
Инцидент произошел в производственном цеху.
Об этом сообщили в администрации городской зоны высокотехнологического развития.
В результате взрыва двое человек получили серьезные ранения. Их госпитализировали, однако они скончались в больнице.
Еще три человека получили ранения.
Причины взрыва расследуют правоохранители.
Взрыв во Франции
6 февраля произошел взрыв в одном из зданий в Бордо во Франции. В результате чрезвычайного происшествия пострадали по меньшей мере три человека, двое пропали без вести.
Источник: Синьхуа