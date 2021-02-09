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Факты / Происшествия
Євгенія Шапоренко |

На фармацевтическом заводе в Китае прогремел взрыв — есть жертвы

В городе Бэньси провинции Ляонин (Китай) на фармацевтическом заводе прогремел взрыв.

Полиция Китай

Инцидент произошел в производственном цеху.

Об этом сообщили в администрации городской зоны высокотехнологического развития.

В результате взрыва двое человек получили серьезные ранения. Их госпитализировали, однако они скончались в больнице.

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Еще три человека получили ранения.

Причины взрыва расследуют правоохранители.

Взрыв во Франции

Источник: Синьхуа

Фото: Depositphotos

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