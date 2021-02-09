На фармацевтическом заводе в Китае прогремел взрыв — есть жертвы

В городе Бэньси провинции Ляонин (Китай) на фармацевтическом заводе прогремел взрыв.

Инцидент произошел в производственном цеху.

Об этом сообщили в администрации городской зоны высокотехнологического развития.

В результате взрыва двое человек получили серьезные ранения. Их госпитализировали, однако они скончались в больнице.

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Еще три человека получили ранения.

Причины взрыва расследуют правоохранители.

Взрыв во Франции

6 февраля произошел взрыв в одном из зданий в Бордо во Франции. В результате чрезвычайного происшествия пострадали по меньшей мере три человека, двое пропали без вести.

Источник: Синьхуа