У Китаї рухнув атракціон – 16 людей у лікарні

В одному з парків розваг у провінції Хунань (Китай) сталася аварія на атракціоні Літаюче крісло.

В результаті цього 16 людей отримали травми різного ступеня, троє з них перебувають у тяжкому стані. Всіх постраждалих госпіталізували.

Атракціон вийшов з ладу через механічний збій, в результаті чого деякі відвідувачі вилетіли з нього.

Парк закрили до закінчення розслідування причин аварії.

Mal funcionamiento en parque de juegos en la ciudad de Hunan, China. 13/02/21. pic.twitter.com/QXmdoJdkEp — Ruben Abarca (@AbarcaRbn) February 14, 2021

На заводі в Китаї стався вибух