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Факти / Надзвичайні події
Євгенія Шапоренко |

У Китаї рухнув атракціон – 16 людей у лікарні

В одному з парків розваг у провінції Хунань (Китай) сталася аварія на атракціоні Літаюче крісло.

Аттрацион

В результаті цього 16 людей отримали травми різного ступеня, троє з них перебувають у тяжкому стані. Всіх постраждалих госпіталізували.

Атракціон вийшов з ладу через механічний збій, в результаті чого деякі відвідувачі вилетіли з нього.

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Парк закрили до закінчення розслідування причин аварії.

На заводі в Китаї стався вибух

Джерело: Сіньхуа

Фото: Depositphotos

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