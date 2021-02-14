У Китаї рухнув атракціон – 16 людей у лікарні

В одному з парків розваг у провінції Хунань (Китай) сталася аварія на атракціоні Літаюче крісло.
В результаті цього 16 людей отримали травми різного ступеня, троє з них перебувають у тяжкому стані. Всіх постраждалих госпіталізували.
Атракціон вийшов з ладу через механічний збій, в результаті чого деякі відвідувачі вилетіли з нього.
Парк закрили до закінчення розслідування причин аварії.
Mal funcionamiento en parque de juegos en la ciudad de Hunan, China. 13/02/21. pic.twitter.com/QXmdoJdkEp
— Ruben Abarca (@AbarcaRbn) February 14, 2021
На заводі в Китаї стався вибух
9 лютого у місті Беньсі провінції Ляонін (Китай) на фармацевтичному заводі прогримів вибух.
В результаті вибуху двоє осіб отримали серйозні поранення. Їх госпіталізували, проте вони померли в лікарні.