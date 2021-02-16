В Боярке отравились две семиклассницы академического лицея Гармония. Одну девочку спасти не удалось.

Вторая школьница находится в больнице в средне стабильном состоянии.

По оперативным данным, ученицы приняли неизвестные вещества.

Председатель Киевской облгосадминистрации Василий Володин выразил соболезнования родителям пострадавших школьниц и поручил профильным службам срочно расследовать трагический случай. На месте происшествия работает полиция.

Отравление угарным газом в Буче

1 февраля двое взрослых и ребенок отравились угарным газом в Буче. Людей нашли в квартире на первом этаже двухэтажного жилого дома.

Причиной трагедии стала неисправность системы вентиляции газового котла.

Источник: Киевская ОГА