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Факты / Происшествия
Тетяна Забожко |

Под Киевом две школьницы отравились неизвестным веществом – одна умерла

В Боярке отравились две семиклассницы академического лицея Гармония. Одну девочку спасти не удалось.

Под Киевом две школьницы отравились неизвестным веществом – одна умерла

Вторая школьница находится в больнице в средне стабильном состоянии.

По оперативным данным, ученицы приняли неизвестные вещества.

Председатель Киевской облгосадминистрации Василий Володин выразил соболезнования родителям пострадавших школьниц и поручил профильным службам срочно расследовать трагический случай. На месте происшествия работает полиция.

Отравление угарным газом в Буче

1 февраля двое взрослых и ребенок отравились угарным газом в Буче. Людей нашли в квартире на первом этаже двухэтажного жилого дома.

Причиной трагедии стала неисправность системы вентиляции газового котла.

Источник: Киевская ОГА

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