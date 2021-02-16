В Боярке отравились две семиклассницы академического лицея Гармония. Одну девочку спасти не удалось.
Вторая школьница находится в больнице в средне стабильном состоянии.
По оперативным данным, ученицы приняли неизвестные вещества.
Председатель Киевской облгосадминистрации Василий Володин выразил соболезнования родителям пострадавших школьниц и поручил профильным службам срочно расследовать трагический случай. На месте происшествия работает полиция.
Отравление угарным газом в Буче
1 февраля двое взрослых и ребенок отравились угарным газом в Буче. Людей нашли в квартире на первом этаже двухэтажного жилого дома.
Причиной трагедии стала неисправность системы вентиляции газового котла.
Источник: Киевская ОГА