У Боярці отруїлись дві семикласниці академічного ліцею Гармонія. Одну дівчину врятувати не вдалось.

Друга школярка знаходиться в лікарні в середньо стабільному стані.

За оперативними даними, учениці вжили невідомі речовини.

Голова Київської облдержадміністрації Василь Володін висловив співчуття батькам постраждалих школярок та доручив профільним службам терміново розслідувати трагічний випадок. На місці події працює поліція.

Отруєння чадним газом у Бучі

1 лютого двоє дорослих і дитина отруїлись чадним газом у Бучі. Людей знайшли в квартирі на першому поверсі двоповерхового житлового будинку.

Причиною трагедії стала несправність системи вентиляції газового котла.

Джерело: Київська ОДА