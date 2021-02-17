В городе Умань Черкасской области две ученицы 8 класса отравились в школе, одна из них наглоталась таблеток препарата Дротаверин.
По информации пресс-секретаря Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Черкасского областного совета Ирина Назарок, информация об инциденте поступила в 14.00.
Одна из учениц, находясь в школе, отравилась таблетками Дротаверина, 14-летнюю девочку госпитализировали.
Также в больницу с отравлением доставили ее подругу. Но сейчас неизвестно, чем она отравилась.
Сейчас девочки находятся в городской больнице, их состояние стабильное.
Правоохранители начали расследовать дело, они опрашивают свидетелей, отметила пресс-секретарь ГУНП в Черкасской области Зоя Вовк.
Отравление в Боярке
16 февраля в Боярке Киевской области две девочки отравились Дротаверином, одна из них умерла.
Подростки находились в школе.
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Источник: Суспільне