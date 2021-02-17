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Факты / Происшествия
Людмила Грубнік |

В Умани две девочки отравились в школе, одна из них наглоталась таблеток

В городе Умань Черкасской области две ученицы 8 класса отравились в школе, одна из них наглоталась таблеток препарата Дротаверин.

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По информации пресс-секретаря Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Черкасского областного совета Ирина Назарок, информация об инциденте поступила в 14.00.

Одна из учениц, находясь в школе, отравилась таблетками Дротаверина, 14-летнюю девочку госпитализировали.

Также в больницу с отравлением доставили ее подругу. Но сейчас неизвестно, чем она отравилась.

Сейчас девочки находятся в городской больнице, их состояние стабильное.

Правоохранители начали расследовать дело, они опрашивают свидетелей, отметила пресс-секретарь ГУНП в Черкасской области Зоя Вовк.

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Отравление в Боярке

16 февраля в Боярке Киевской области две девочки отравились Дротаверином, одна из них умерла.

Подростки находились в школе.

Подробнее об отравлении в Боярке читайте на Фактах ICTV.

Источник: Суспільне

Фото: Unsplash

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