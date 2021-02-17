Киевская областная прокуратура открыла уголовное производство после отравления двух школьниц в городе Боярка Киевской области. Девушки приняли по 40 таблеток лекарственного средства Дротаверин, после чего одна из них скончалась.

Прокуроры расследуют дело по факту доведения до самоубийства — ч.3 ст.120 Уголовного кодекса Украины. Виновникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 10 лет.

По данным следствия, ученицы седьмого класса посмотрели видео в соцсети, где зрителей призвали принять лекарственное средство Дротаверин. Девушки приобрели таблетки на перемене и выпили.

В результате отравления большим количеством препарата в одной из школьниц остановилось сердце. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства трагедии.

Отравление школьниц в Боярке

Отравление в Боярке произошло 16 февраля. Ученицы учились в лицее Гармония, их нашли без сознания другие школьники.

Сейчас вторая девочка находится в реанимации, ее состояние врачи оценивают как средней тяжести.

Источник: Киевская областная прокуратура