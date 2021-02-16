В полиции Киевской области озвучили детали отравления двух семиклассниц в Боярке Киевской области, одна из них скончалась. Девочки отравились лекарственным препаратом, который приобрели в аптеке.

По информации правоохранителей, подростки посмотрели видео в сети, где зрителей призвали попробовать препарат Дротаверин. Девочки во время одного из перерывов приобрели его в аптеке и выпили сразу по 40 таблеток.

Без сознания их нашли одноклассницы и позвали на помощь. Преподаватели вызвали медиков. Врачи, прибывшие на место происшествия, констатировали смерть одного ребенка, 13-летней девочки. Ее 12-летнюю подругу госпитализировали в больницу.

По информации врачей, сейчас ее жизни ничего не угрожает. Ребенок пришел в себя, находится в реанимации.

— Оказывалась необходимая медицинская помощь, согласно протоколу. Мы делали промывание желудка, инфузионная и симптоматическая терапия, — рассказал Фактам ICTV врач-анестезиолог Максим Коваленко.

Правоохранители расследуют инцидент.

Кроме того, они обратились в Гослекслужбу с запросом о законности продажи детям препарата Дротаверин, который является аналогом Но-шпы.

Отравление школьниц в Боярке

16 февраля стало известно об отравлении двух семиклассниц.

Они учились в академическом лицее Гармония Боярки.

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