В американском городе Филадельфия, штат Пенсильвания, произошла стрельба, в результате которой восемь человек получили ранения.

Стрельба произошла рядом с автобусной станцией и медицинским центром. Возраст раненых — от 17 до 71 года. 71-летний мужчина находится в критическом состоянии. На месте стрельбы нашли две единицы оружия.

— Массовый расстрел среди дня возле транспортного центра Олни — это еще один трагический пример ложной, возмутительной и неприемлемой эпидемии огнестрельного насилия, которое угрожает жизни и безопасности наших собратьев из Филадельфии, — написал мэр Джим Кенни в заявлении.

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Правоохранителям удалось задержать одного человека.

Сейчас в этом году погибла 251 жертва стрельбы, что на 68,5% больше, чем за тот же период прошлого года.

Нападение в Нигерии

17 февраля в Нигерии в городе Кагара бандиты напали на научный колледж и похитили сотни студентов и преподавателей.

Кроме того, нападавшие убили одного ученика, а еще нескольким нанесли телесные повреждения.

В заложниках могут быть до 350 учеников. Однако нескольким студентам и одному сотруднику все же удалось убежать.

Источник: NBC10 Philadelphia