В Полтаве неизвестные мужчины устроили разборки со стрельбой

В Полтаве возле шиномонтажа произошла перестрелка между двумя мужчинами, один из которых получил огнестрельное ранение.

Полицию вызвали перепуганные свидетели, которые слышали выстрелы. Только вот, когда правоохранители приехали, то участники конфликта уже успели убежать.

Очевидно, стрельба продолжалась недолго. Полиция начала оперативно-розыскные меры по установлению всех участников конфликта.

Злоумышленники ранили родного брата владельца шиномонтажа, его состояние тяжелое, а врачи боятся давать прогнозы.

Тем временем правоохранители окружили Полтаву — дежурят на всех выездах, проверяют автомобили и ищут причастных к стрельбе. Из-за этого в городе образовались пробки.

В полиции пока не говорят о том, удалось ли установить, кто же устроил вооруженные разборки.

Стрельба в Полтаве

В Полтаве 12 января около 12.00 на улице Нижньомлинський произошла перестрелка между двумя мужчинами, во время которой пострадал 36-летний мужчина. О перестрелке в полицию сообщили прохожие.

По неофициальным данным, в стрельбе участвовали два криминальные группировки.