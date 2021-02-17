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Факты / Мир
Анастасія Рогожінська |

Боевики напали на колледж в Нигерии: сотни студентов похищены, а один убит

В Нигерии в городе Кагара бандиты напали на научный колледж и похитили сотни студентов и преподавателей.

терористи

Кроме того нападавшие убили одного ученика, а еще нескольким нанесли телесные повреждения.

В заложниках могут быть до 350 учеников. Однако нескольким студентам и одному сотруднику все же удалось убежать.

Местные власти сообщили, что злоумышленники в студенческой форме в 02.00 захватили колледж и начали стрельбу.

Президент Нигерии Мухаммаду Бухари распорядился начать операцию по спасению захваченных.

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Также недавно в Нигерии боевики убили 23 мирных жителей и ранили еще двоих.

Преступники совершили нападения в пяти разных районах. Больше всего погибших в одном из сел в районе Бирнин-Гвари — 10 человек.

Источник: Vanguard

Фото: Dreamstime

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